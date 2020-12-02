В Москве возбудят дело против Михаила Хачатуряна

Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Защитники девушек заявили ТАСС, что, если дело будет открыто, они станут потерпевшими.

"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", - сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Из материалов проверки следует, что с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, а именно: систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматическое стрессовое расстройство".

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна девушки станут потерпевшими, кем они и являются на самом деле", - уточнил ТАСС другой адвокат, Алексей Липцер. Он также заявил, что требование семьи Михаила Хачатуряна связано с тем, что они хотят потянуть время, требуя формального расследования, несмотря на то, что в деле достаточно доказательств виновности погибшего.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривается в Бутырском суде Москвы в закрытом режиме. По делу старших сестер Мосгорсуд уже в четвертый раз не смог отобрать присяжных заседателей.