На предприятиях SOCAR почтили память шехидов видео

В управлениях и на предприятиях Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) сегодня состоялась церемония, посвященная дню памяти шехидов Отечественной войны.

Report сообщает, что память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, почтили в 12:00 минутой молчания.

Отметим, в Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана. Ведется работа по установлению личностей 103 военнослужащих методом ДНК. Более 100 военнослужащих считаются без вести пропавшими. В настоящее время 1 245 участников войны проходят лечение в медицинских учреждениях.

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