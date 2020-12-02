На предприятиях SOCAR почтили память шехидов видео
В управлениях и на предприятиях Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) сегодня состоялась церемония, посвященная дню памяти шехидов Отечественной войны.
Report сообщает, что память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, почтили в 12:00 минутой молчания.
Vətəni yaşadan qəhrəmanları sevgi və ehtirmla anırıq. Allah rəhmət eləsin!#VictoriousAzerbaijaniHeroes will live forever pic.twitter.com/G1vkFDiKEV— SOCAR (@SOCARofficial) December 4, 2020
Отметим, в Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана. Ведется работа по установлению личностей 103 военнослужащих методом ДНК. Более 100 военнослужащих считаются без вести пропавшими. В настоящее время 1 245 участников войны проходят лечение в медицинских учреждениях.