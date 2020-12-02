В ООН предупредили: 2021 год будет катастрофическим

Мир рискует столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, если страны не предоставят необходимого финансирования, прогнозирует директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По словам Бизли, за последние четыре года в основном из-за вооруженных конфликтов число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 миллионов до 135 миллионов. "Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов", - приводит РИА Новости слова Бизли, которые он сказал, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, "2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе". "Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", - подчеркнул он.

"Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций", - заявил Бизли.

Однако, по его словам, если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится. Бизли отметил, что если удастся вложить средства именно в решение этих проблем, "мы сможем пережить 2021 год".