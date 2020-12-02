Лавров: у России нет принципиальных разногласий с Турцией

Россию не смущает членство Турции в НАТО, а также расхождение взглядов по некоторым вопросам внешней политики, между странами нет принципиальных разногласий, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией… Я уверен, что отношения между Россией и Турцией - это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием", - цитирует ТАСС главу российского МИД.