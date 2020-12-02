Евгений Бай, автор haqqin.az 20:49

Одна из ведущих тем в Америке - готовящееся помилование Дональдом Трампом 20 граждан своей страны. Подобное право у него есть по Конституции - уходящий президент в последние недели своего мандата может простить того или иного преступника или смягчить ему наказание. Очень часто в американской истории эти помилования имели непосредственное отношение к политике. Так, президент Джордж Буш-старший помиловал шестерых человек, вовлеченных в скандал Иран-контрас (напомню, они были обвинены в том, что получали деньги от Тегерана и направляли их никарагуанским мятежникам). Президент Билл Клинтон пощадил матерого финансового махинатора Марка Рича, донора демократов, который, чтобы избежать наказания, бежал в Швейцарию. И тот, и другой pardon вызвал резкую критику в стране.

Но все, что ни делает нынешний президент США, не вписывается в рамки канонов. Вот и сейчас готовящиеся милости будут подарены людям, большинству из которых пока еще не предъявлено никаких обвинений. Единственным из тех, кто признал себя виновным, хотя потом отказался от этого, был бывший советник по национальной безопасности Трампа трехзвездный генерал-лейтенант Майкл Флинн. На своей должности в Белом доме он пробыл всего 23 дня. А потом пресса раскопала, что он имел в разгар предвыборной кампании 2016 года ряд неформальных встреч с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На допросе в ФБР Флинн соврал, заверяя, что никаких встреч у него не было. А потом в рамках расследования, проведенного специальным прокурором Робертом Миллером, о вмешательстве России в выборы 2016 года под давлением неопровержимых улик признал вину: «Да, встречи были». О том, что советник соврал, написал в своем твите сам Трамп, который был вынужден был уволить Флинна. Но теперь президент простил его и оградил от всяких судебных дел.

А многие из остальных кандидатов из списка возможных помилованных - члены семьи самого Трампа. Это его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. В отношении первого проводится расследование, чтобы установить, какие у него были контакты с представителями России (ох уж эти русские!). Предполагается, что он передавал на этих встречах информацию, компрометировавшую соперника отца на выборах - Хиллари Клинтон. Как сообщили Министерству юстиции расследовавшие эти контакты представители Конгресса, Трамп-младший врал им, отрицая, что у него были встречи с людьми Путина. В списке Трампа, как ожидается, найдут место и его дочь Иванка, а также ее муж Джаред Кушнер. Последний подозревается в том, что предоставил недостоверные данные о своих контактах с иностранцами во время процесса проверки, когда решался вопрос о его доступе к источникам секретной информации в Белом доме. Иванку, как и Эрика Трампа, подозревают в махинациях с налогами в компании Trump Organization, принадлежащей отцу, а также в том, что они помогали направлять в указанную организацию средства, полученные в 2016 году инаугурационным комитетом Трампа. То есть по сути присваивали средства доноров. Однако никому из них, повторяю, пока не предъявлено никакого уголовного обвинения. А то, что Трамп пытается отвести от них эти возможные обвинения в будущем, как считает пресса, косвенно говорит об их вине.