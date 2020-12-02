Трамп готовится издать указ «О помиловании Дональда Трампа» наша корреспонденция
Одна из ведущих тем в Америке - готовящееся помилование Дональдом Трампом 20 граждан своей страны. Подобное право у него есть по Конституции - уходящий президент в последние недели своего мандата может простить того или иного преступника или смягчить ему наказание.
Очень часто в американской истории эти помилования имели непосредственное отношение к политике. Так, президент Джордж Буш-старший помиловал шестерых человек, вовлеченных в скандал Иран-контрас (напомню, они были обвинены в том, что получали деньги от Тегерана и направляли их никарагуанским мятежникам). Президент Билл Клинтон пощадил матерого финансового махинатора Марка Рича, донора демократов, который, чтобы избежать наказания, бежал в Швейцарию. И тот, и другой pardon вызвал резкую критику в стране.
Но все, что ни делает нынешний президент США, не вписывается в рамки канонов. Вот и сейчас готовящиеся милости будут подарены людям, большинству из которых пока еще не предъявлено никаких обвинений. Единственным из тех, кто признал себя виновным, хотя потом отказался от этого, был бывший советник по национальной безопасности Трампа трехзвездный генерал-лейтенант Майкл Флинн. На своей должности в Белом доме он пробыл всего 23 дня. А потом пресса раскопала, что он имел в разгар предвыборной кампании 2016 года ряд неформальных встреч с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На допросе в ФБР Флинн соврал, заверяя, что никаких встреч у него не было. А потом в рамках расследования, проведенного специальным прокурором Робертом Миллером, о вмешательстве России в выборы 2016 года под давлением неопровержимых улик признал вину: «Да, встречи были». О том, что советник соврал, написал в своем твите сам Трамп, который был вынужден был уволить Флинна.
Но теперь президент простил его и оградил от всяких судебных дел.
А многие из остальных кандидатов из списка возможных помилованных - члены семьи самого Трампа. Это его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. В отношении первого проводится расследование, чтобы установить, какие у него были контакты с представителями России (ох уж эти русские!). Предполагается, что он передавал на этих встречах информацию, компрометировавшую соперника отца на выборах - Хиллари Клинтон. Как сообщили Министерству юстиции расследовавшие эти контакты представители Конгресса, Трамп-младший врал им, отрицая, что у него были встречи с людьми Путина.
В списке Трампа, как ожидается, найдут место и его дочь Иванка, а также ее муж Джаред Кушнер. Последний подозревается в том, что предоставил недостоверные данные о своих контактах с иностранцами во время процесса проверки, когда решался вопрос о его доступе к источникам секретной информации в Белом доме. Иванку, как и Эрика Трампа, подозревают в махинациях с налогами в компании Trump Organization, принадлежащей отцу, а также в том, что они помогали направлять в указанную организацию средства, полученные в 2016 году инаугурационным комитетом Трампа. То есть по сути присваивали средства доноров.
Однако никому из них, повторяю, пока не предъявлено никакого уголовного обвинения. А то, что Трамп пытается отвести от них эти возможные обвинения в будущем, как считает пресса, косвенно говорит об их вине.
Однако сейчас нацию больше всего волнует вопрос, может ли Трамп помиловать себя самого. Ведь против него уже давно идут расследования в американских судах многочисленных случаев уклонения от налогов на сотни миллионов долларов. Сам президент, вероятно, предвидя проблемы с правосудием, еще в 2018 году написал в твите о своем «абсолютном праве» простить себя. Американские эксперты в этом сомневаются. Как пишет Washington Post, юристы после того, как бывший президент Ричард Никсон был помилован своим сменщиком Джеральдом Фордом после громкого Уотергейтского дела, еще тогда дали заключение, что лидер не может помиловать сам себя. Однако этот вопрос, создающий правовую коллизию, еще не был протестирован в судах. А сам Трамп намерен дать превентивный бой Фемиде и убедиться в том, что исполнительная власть, пока еще она в его руках, не имеет преград.
Но, как опасаются многие влиятельные республиканцы, прежде всего заседающие в сенате США, эта напористость может дорого обойтись их партии. Особенно на фоне того, что Трамп собирается провести ряд ралли в штате Джорджия, где на дополнительных январских выборах в сенат, как уже писал haqqin.az, будет решаться, кто получит большинство в верхней палате Конгресса США. Что подумают избиратели штата в отношении явного злоупотребления президентом своей власти и конституционных полномочий? А то и подумают, что президент, который всегда ставил свои личные интересы выше интересов страны, теперь выгораживает детей, у кого оказалось рыльце в пушку. И на этой волне граждане вполне могут прокатить республиканских кандидатов в сенат, о которых он так хлопочет.