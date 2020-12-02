Лавров о синергии России и Турции в Карабахе

Россия была не согласна с позицией Турции, которую она заняла в начале боевых действий в Нагорном Карабахе: Анкара заявляла о возможности решить конфликт военным путем. Однако эта ситуация завершилась трехсторонним соглашением лидеров РФ, Азербайджана и Армении благодаря общим усилиям, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог" в видеоформате, передает ТАСС.

"Во всех подобных случаях и Россия, и Турция находят точки соприкосновения, находят пути для того, чтобы достичь синергии для того, чтобы комбинировать наши усилия. Вот это и происходит в случае Нагорного Карабаха", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Кажется, одним из хороших примеров является Сирия, где Россия совместно с Турцией и Ираном выработала астанинский формат, который оказался самым перспективным механизмом для урегулирования конфликта в Сирии. Именно астанинский формат на фоне полнейшего бездействия со стороны ООН доказал свою состоятельность. ...И мы приветствуем участие Турции в данном формате", - отметил Лавров.