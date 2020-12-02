ВОЗ признает: мир не был готов к пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны мира вложили недостаточно средств в создание системы профилактики распространения подобных заболеваний, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

Райан отметил, что пандемия сподвигла мир "на наибольшие совместные усилия за всю человеческую историю", однако признал, что она обнажила и ряд проблем: "Мы не были готовы к тому, чтобы справиться с таким кризисом, мы недостаточно инвестировали в подготовку к подобному кризису. Я надеюсь, мы все усвоим этот урок и увеличим инвестирование в эту область".

"Мы не можем просто забыть обо всем, что произошло, скрыться от неприятной правды, которая продемонстрировала неравенство и аспекты, касающиеся нарушения прав человека, - добавил Райан. - Мы считаем, что нам нужно двигаться к социальной справедливости и справедливости в доступе к здравоохранению".