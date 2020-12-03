Запад делает все для предопределения внешнеполитического выбора Азербайджана. На фоне откровенно враждебного Азербайджану решения французского парламента о необходимости признания самопровозглашенной сепаратистской “НКР” Кремль, исходя из обязательств международного посредника и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступает за неукоснительное соблюдение принципов и норм международного права, признав Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

В свете прозвучавшего провокационного призыва парламента Франции правительство России особо подчеркивает, что не признает и не намерено признавать сепаратистскую власть. А готова работать в качестве нейтрального посредника с двумя общинами Карабаха – азербайджанской и армянской, что является безоговорочной поддержкой изначальной позиции правительства Азербайджана о значимости паритетной основы между двумя общинами.

“В Карабахе нет главного, есть две конфликтующие стороны и соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, российская сторона координирует свои действия и с теми, и с другими”, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна. И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами", - заявил Песков, говоря о том, с кем российские миротворцы в Карабахе координируют свои действия и кто там сейчас "главный".