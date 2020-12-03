Генсек ООН обратился к Азербайджану и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Баку и Ереван возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования, - цитирует ТАСС представителя всемирной организации. - Он также призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру, стабильности и процветанию".

"Генсек подчеркивает, что ООН готова удовлетворить гуманитарные нужды во всех пострадавших от конфликта районах и в случае получения соответствующего запроса увеличить помощь Армении и Азербайджану", - отметил Дюжаррик.

"Он призывает все влияющие на ситуацию стороны полноценно сотрудничать с представителями ООН, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ", - добавил представитель генсека.