"Я уверен, что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых, переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Своими взаимоисключающими заявлениями мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для тупика. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался – переговоры срываются армянской стороной", - отметил Кочарян.

Руководство Армении своими неосторожными действиями и заявлениями сделало все, чтобы приблизить войну в Карабах е. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому "5-му каналу".

"Основой существования Карабаха является право на самоопределение. Но Ереван своими заявлениями загнал вопрос в поле территориальной целостности. В итоге ни одна страна не осудила Азербайджан, начавший войну", - добавил он.

Непосредственным виновником всех этих ошибок Кочарян считает премьер-министра Армении.

Он считает, что все началось с того, что армянская сторона спровоцировала приграничный конфликт в Тавуше в июле. Это было фатальной ошибкой, учитывая, что за месяц до этого начальник Генштаба докладывает о неготовности Армении к войне.

Кочарян также раскритиковал заявления экс-министра обороны Давида Тонояна о «новой войне за новые территории».

"По сути мы устами министра озвучили такую угрозу против Азербайджана, что кратчайшим путем устранения этой угрозы было непосредственное вовлечение Турции в войну на стороне Баку", - сказал он.

Еще одной ошибкой Кочарян считает неспособность руководства закрыть небо Карабаха для вражеских дронов. На 120 миллионов долларов, выданных в качестве премий госчиновникам, можно было закупить несколько современных средств обороны.

Кочарян в целом убежден, что у Армении была возможность не проиграть войну.