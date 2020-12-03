Washington Post: оппозиция подталкивает Пашиняна к отставке из-за заявления по Карабаху

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Еревана, оказывая давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и требуя его отставки в связи с подписанием им заявления по Карабах у, пишет Washington Post.

Около 4 000 демонстрантов прошли маршем по центру Еревана, скандируя «Никол - предатель!» и «Никол, уходи!», передает американское издание, рассказывая о прошедшем в среду митинге протеста.

Выступая в среду во время видеовстречи с лидерами стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, президент России Владимир Путин похвалил Пашиняна за его личное мужество в принятии «болезненных, но необходимых решений» для прекращения боевых действий, передает News.am со ссылкой на Washington Post.

Лидеры армянской оппозиции считают Пашиняна ответственным за то, что он не смог договориться о более раннем прекращении боевых действий на условиях, которые могли бы быть более выгодными для Армении. При этом Артур Ванецян, бывший глава Службы национальной безопасности, возглавляющий оппозиционную партию «Родина», подчеркивает, что оппозиция не настаивает на отмене мирного соглашения: «Нынешняя власть, потерпевшая полный провал, должна немедленно уйти в отставку и позволить другим политическим силам попытаться хотя бы улучшить ситуацию».