Роберт Кочарян рассказал о разгроме целого армейского корпуса и Степанакертского полка

"Это стало самой провальной операцией, в результате чего был разгромлен один из армейских корпусов и Степанакертский полк. После этого у нас не было боеспособных подразделений, которые смогли бы держать эффективную оборону", - отметил он.

Армейское руководство по непосредственному распоряжению Никола Пашиняна в начале октября предприняло военную операцию на южном участке фронта, которая была крайне сомнительной в плане эффективности в тот момент. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому "5-му каналу".

По словам Кочаряна, это та операция, о которой премьер Пашинян с упоением рассказывал 7 октября в интервью РБК.

"Мы выбрали путь, который привел к катастрофе. Азербайджанцы прорвали фронт на участке всего 14 километров, потом благодаря этому прорыву разными ответвлениями пошли на Гадрут, Кубатлы, Зангилан, Худаферин, и т.д.", - добавил он.

На остальных частях фронта смогли держать оборону. Почему Азербайджан не соглашался на перемирие? Потому что каждый день его войска наступали. Ни одна воюющая сторона, имея успех, не согласится на прекращение боев.

Кочарян уверен - все ошибочные решения принимались одним человеком. По его мнению, в войне проиграл не народ, а премьер, его команда и проводимая ими политика в целом.

Еще одной грубейшей ошибкой властей был отказ допустить бывших генералов к участию в боевых операциях.