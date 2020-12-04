США предрекли природную «мегакатастрофу»

«Представьте себе с началом сезона дождей 2020 года в Калифорнии целый месяц ливней на всем западном побережье», – приводит РИА Новости текст материала ABC News.

Последствия «мегашторма», который угрожает Калифорнии, окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, сообщают СМИ со ссылкой на ученых.

Отмечается, что в Калифорнии выпадет от трех до шести метров осадков, каждый из ее крупнейших городов (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сакраменто) окажется под пятиметровым слоем воды, произойдут оползни, будут прорваны крупные плотины и уничтожено сельское хозяйство.

ABC News пишет, что «это может звучать, как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был» зимой 1861-1862 годов. Тогда «затопило четверть домов» в штате и была «уничтожена треть облагаемых налогом земель», это «обанкротило штат», рассказала сейсмолог Люси Джонс.

Как указал ученый-климатолог Дениэл Суэйн, столицу временно перенесли из Сакраменто, в Центральной долине появилось целое внутреннее море шириной в 65 км и длиной в 240, погиб 1% населения штата, которое составляло 400 тыс. человек.

Ученые заявили, что «мегашторм» неизбежен. По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1 800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861-1862 годов.