Итальянцев запрут дома в Рождество и Новый год

В Италии вводится запрет на передвижение между регионами с 21 декабря по 6 января и комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщает BBC.

В ряде регионов ресторанам разрешат работать до шести вечера, однако в большинстве мест еду можно будет продавать только на вынос. Горнолыжные курорты также будут закрыты до 7 января.

Помимо запрета на переезды между регионами, итальянцам будет запрещено покидать дома на Рождество и в Новый год. Такое жесткое решение было принято после того, как в четверг в стране был зарегистрирован самый высокий дневной уровень смертности с начала пандемии - 993 человека. От коронавируса в Италии уже скончалось более 58 тысяч человек.

Региональные власти раскритиковали такое решение центрального правительства. А губернатор Ломбардии (где зафиксировано самое большое число заражений и смертей) назвал новые правила безумием.