Сноуден просит Трампа помиловать Ассанжа

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден попросил президента США Дональда Трампа помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«Господин президент, если вы даруете лишь одно помилование за время своего президентства, пожалуйста, освободите Джулиана Ассанжа. Вы один можете спасти его жизнь»,— написал Эдвард Сноуден в Twitter.

США хотят судить основателя WikiLeaks за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь. Приговор о его экстрадиции из Великобритании в США будет заслушан в Лондоне начале января. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.