В районе Зангезура армяне отошли на 8 километров назад

После освобождения от оккупации Лачинского района Азербайджана армянское село Корнидзор Сюникской области (Зангезур) стало приграничным. Заместитель руководителя села Аркадий Хачатрян сказал News.am, что деревня сейчас находится в 400 метрах от границы, армянские же позиции - в 200 метрах от села.

«Мы были далеко впереди, а с первого числа отошли на 8 км. Что поделаешь, госграница проходит по этой части, границу проводят при помощи GPS... Азербайджанцы находятся по трем сторонам единственной дороги села. Это дорога жизни, это уже дорога нашей жизни», - жалуется Хачатрян.

По его словам, позиции села занимает отряд, состоящий из местных жителей. «...С 20-го числа прошлого месяца защищаем позиции... Мы защищаем наше село», - говорит Хачатрян, не указав при этом, от кого они защищаются, и вообще, кто на них собирается нападать.

Говоря о пастбищах и полях, то Хачатрян сетует, что значительная их часть уже по ту сторону границы, и что надо менять «профиль сельского хозяйства, должны заняться тепличным хозяйством, интенсивным животноводством».