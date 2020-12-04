Кочарян: «Каждый день мы вспоминаем о своем унизительном поражении, о капитуляции»

Лицо премьер-министра Никола Пашиняна символизирует позорное поражение Армении в войне в Карабахе, сказал экс-президент Роберт Кочарян в интервью армянскому 5-му каналу.

«Власти, потерпевшие поражение, подписавшие капитуляцию, должны быть заменены во имя народа. С каждым лайвом Пашиняна, с каждым его появлением на экране или постом в фейсбуке он показывает, что мы проигравшая нация», - сказал Кочарян.

По его словам, чтобы освободить армянский народ и государство от этого бремени, Пашинян должен просто уйти, чтобы люди не чувствовали себя проигравшими: «По-иному быть не может. Лицо нашего варчапета напоминает о боли поражения».