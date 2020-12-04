В Москве состоялась встреча директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна с главой Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, в ФСБ Абазяну вручили «карту всей агентурной соросовской сети в Армении поименно и потребовали в кратчайшие сроки снять их с государственных должностей», пишет телеграм-канал Mediaport.

Отмечается, что также российская сторона потребовала восстановить в Армении вещание российских телеканалов в бесплатном общественном мультиплексе.