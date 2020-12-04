Президент Сербии: «Мы выплатим Азербайджану 207 миллионов долларов»

Сербия планирует выплатить Азербайджану непогашенный долг в размере 170 миллионов евро (207 миллионов долларов) по кредиту на строительство участка дороги «Коридор 11». Как сообщает издание SeeNews , об этом сказал президент Сербии Александар Вучич.

«Выплата долга размером в 170 миллионов евро снизит соотношение государственного долга Сербии к валовому внутреннему продукту (ВВП) на 0,42 процентных пункта, до 58,5%», - сказал Вучич.

По словам президента Сербии, долг будет погашен перед Азербайджаном до конца этого года, самое позднее - в начале 2021 года.

Сербия получила от правительства Азербайджана ссуду в размере 300 миллионов евро для строительства участка Прельина - Лиг «Коридора 11» в 2012 году. Строительные работы были выполнены азербайджанской строительной компанией Azvirt.