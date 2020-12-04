В Азербайджане устроивших свадьбу в карантин арестовали

В пресс-службе Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана сообщили, что пользователи соцсетей распространили видео со свадьбы, проведенной 3 декабря во дворце торжеств «Сиягут» в Шарурском районе.

Сотрудники полиции отправились в дом торжеств и выявили факт нарушения требований карантинного режима. Организатор свадьбы – администратор дворца торжеств Гусейн Яхья оглу Рустамов и участники мероприятия были задержаны и доставлены в Шарурский районный отдел полиции.

Г.Рустамов и участник мероприятия Габиб Рафиг оглу Рзаев за нарушение требований особого карантинного режима решением суда приговорены к административному аресту на 7 суток. Другие участники мероприятия оштрафованы в соответствии с Кодексом об административных проступках.