”В любой стране, где происходит подобная трагедия [поражение в войне], правительство уходит в отставку, - сказал Саркисян членам российской армянской диаспоры 28 ноября в ходе визита в Москву. - Если политик достаточно силен, он сможет вернуться позже. Последние выборы прошли два с половиной года назад. Мы уже в другой стране живем”.

После подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое привело к окончанию боевых действий в Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана, президент Армении Армен Саркисян, который ранее был всего лишь номинальным руководителем, попытался представить себя как ключевого политического игрока. Он дистанцировался от соглашения о прекращении огня, призвал правительство уйти в отставку и отправился с частным визитом в Москву, пишет Eurasianet в материале In political crisis, Armenian president makes power play.

В статье Eurasianet отмечается, что все это породило слухи, что Саркисян стремится заменить Пашиняна, сильно ослабленного поражением в войне, но которому удается пока оставаться у власти во многом из-за отсутствия какой-либо надежной альтернативы. Появление Саркисяна в центре внимания контрастирует с его скромными политическими амбициями до войны.

Когда началась война, Саркисян давал интервью иностранным СМИ, выступал на различных платформах. Его умение управлять кризисом контрастировало с зачастую беспорядочными действиями Пашиняна. Однако, как только премьер-министр подписал капитуляцию перед Азербайджаном, Саркисян начал демонстративно дистанцироваться от правительства, гововрится в статье.

В обращении к нации Саркисян официально призвал правительство уйти в отставку и создать правительство национального единства до проведения новых выборов, сказав, что это ”единственно правильный и ответственный подход” к кризису.

Саркисян не единственный, кто требует отставки правительства. Коалиция 17 оппозиционных партий организовывает уличные акции протеста против Пашиняна... Однако эти 17 партий не пользуются большой общественной поддержкой в Армении; главные из них были дискредитированы за долгие годы коррумпированного правления, отмечается в статье.

Саркисян кажется слишком мягким вариантом для основной оппозиции, потому что он требует новое правительство, но не обязательно отставку Пашиняна, сказал политолог Степан Даниелян в интервью Eurasianet.org.

Сам Саркисян отрицает заинтересованность в должности премьер-министра: ”У президента республики много дел, и я не думаю о том, чтобы стать премьер-министром. Я готов работать с любым правительством, избранным народом и премьер-министром, внося свой вклад”. В то же время Сракисян намекнул, что хотел бы иметь больше полномочий: ”Я думаю, что могу сделать больше в области международных отношений, внешней экономики, инвестиций, культуры и дипломатии...”.

Визит Саркисяна в Москву, похоже, был нанесен с целью оценки его собственных шансов на замену Пашиняна, сказал российский политолог Аркадий Дубнов. По всей видимости, Саркисян не получил какой-либо поддержки от Кремля.