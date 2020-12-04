Удины вернулись в Кельбаджар и Дадиванк, чтобы исполнить Песнь Богородицы наш спецреп
Накануне 4 декабря впервые с апреля 1993 года представители албано-удинской христианской общины посетили и провели церковную службу в одном из знаковых символов наследия Албанской христианской культуры – монастыре Худавенг в Кельбаджарском районе.
Вынужденное отступление – история вопроса
Сразу же отметим, что армянские историки принимают азербайджанскую версию происхождения названия монастыря, при этом допуская и название Дадиванка. Хотя по мнению самих армянских историков и специалистов в области средневековой архитектуры, монастырь Худавенг (армяне трактует данную версию названия монастыря по своему - монастырь на холме) не является типичным для армянского зодчества. А удины уверены, что истинное название нетипичного для армянской храмовой архитектуры монастыря – Хотаванг. И до строительства Гандзасарского монастыря, Хотаванг являлся резиденцией албанских каталикосов. Хотя во многих армянских источниках указывается, что на открытии Гандзасарского монастыря присутствовал и албанский каталикос из Хотаванга.
Часть армянских историков и писателей отмечает в своих трудах, что по своему архитектурному стилю, в особенности кирпичным куполам Худавенг в большей степени отражает культурное наследие Кавказской Албании.
С другой стороны, никто не отрицает, что после упадка и прекращения существования албанской государственности, албанская церковь вошла в каноническое единство с Армянской апостольской церковью, а в период царской России влилась в католикосат армянской церкви. Богослужение шло на древнем армянском языке, чем и объясняется наличие по сей день армянских надписей на стенах церквей монастырского комплекса. Хотя по версии представителей немецкой школы кавказоведов и исследователей албанской лингвистики (Шнирельман, Гипперт) до тринадцатого и даже четырнадцатого веков существовала и албанская письменность. При этом немецкие ученые ссылаются на средневекового армянского историка Хетума Патмича, утверждавшего о существовании албанской письменности (агванское письмо) в предполагаемый немецкими учеными период. Расшифрованные средневековые письма убеждают ученых с мировым именем, в том числе Илью Абуладзе – обнаружившего впервые албанский алфавит, и знаменитого грузинского лингвиста-кавказоведа Акакия Шанидзе в сходстве древнего албанского языка с современным удинским. Впоследствии ученые доказали, что языком древнего богослужения в Кавказской Албании был не армянский, а именно древний албанский язык, разработанный Вениамином-албанским.
Удинские христиане, проживающие в Азербайджане, считаются прямыми наследниками кавказских албанцев. Еще в 2002 году представители малочисленной удинской общины – их пора вводить в красную книгу, ибо на сегодняшний день осталось всего лишь около 10 тысяч представителей этой единственной древнейшей народности Кавказской Албании, сохранившей национальную идентичность – обратились к Русской православной церкви с просьбой войти в состав РПЦ. Ведь в период свирепствующего армяно-азербайджанского кровавого противостояния само нахождение удин в составе Армянской Апостольской Церкви могло быть воспринято, как святотатство. А до начала XIX века все монастыри в Карабахе находились в ведении Албанской Апостольской Автокефальной Церкви. О чем писал в своих трудах легендарный армянский священнослужитель, проживавший в Шуше, Епископ Макар (в миру Геворг Бархударянц). Однако, методичное целенаправленное уничтожение албанско-монастырского института после упразднения Албанской церкви, служило заветной и судя по описаниям Геворга Бархударянца плохо скрываемой цели – нивелированию албанского наследия и его полной унификации с армянской культурой. Да и известный армянский писатель Раффи – современник албанцев в девятнадцатом веке писал о свободном своенравном духе карабахских албанцев… Который надо было укротить!
Справедливым историческим решением стало воссоздание в 2003 году албано-удинской христианской общины, после официального отказа русской православной церкви в церковном окормлении удин. В удинских церквях стали совершать православное богослужение. Лидером общины стал уроженец древнейшего албанского села Нидж, расположенного неподалеку от исторической столицы Кавказской Албании города Кабалы - Роберт Мобили.
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И вот спустя несколько десятилетий Роберт Мобили вместе с православными священнослужителями из Бакинской Епархии Русской православной церкви прибыл в один из древнейших знаковых албанских храмов – Худавенг. Этот монастырь считается священным и для армян, поскольку как было отмечено в отступлении на протяжении веков происходила унификация Агуанских монастырей с армянскими, а также болезненный процесс армянизация лишенных государственности албанских христиан в Карабахе. К тому же, вынужденных после утери письменности и языка проводить богослужение на армянском языке и по канонам армянской церкви. Вот поэтому армяне и воспринимают албанское наследие своим.
В Худавенге провели первое церковное православное богослужение. Во время литургии православные удины, следуя церковным правилам, вошли в святой храм с духовной радостью, помня, что сам Спаситель в минуты глубокой скорби албанского народа, обещал утешить. И возвращение величайшего христианского храма в Кельбаджаре его истинным настоятелям – проявление знака Божьего. Удины слушали церковное пение и молитвы, поставили свечи до начала богослужения, заказали поминание, приложились к иконам. Читали Евангелие, исполняя великое славословие на всенощной, и конечно же «Песнь Богородицы»…
Вынужденное отступление – армянка по имени Арзу-хатун!
Православные удины исполняют «Песнь Богородицы» перед церковью Пресвятой Богородицы в комплексе Худавенга. Согласно легенде, монастырь на холме был построен над останками святого Елисея – одного из главных проповедников христианства в Кавказской Албании и ученика апостола Фаддея. Армяне убеждены в другой версии: там находятся мощи не Елисея, а Дадди – проповедника христианства в Армении.
С первого века до нашей эры на месте Худавенга находился монастырь с разрушенным куполом, до тех пор пока супруга албанского княза Вахтанга Тагаворазна – княжна с тюркским именем Арзу-хатун (армяне так и не переименовали Арзу-хатун, но почему-то женщина с тюркским именем продолжает оставаться армянкой!) в память о своих погибших сыновьях – Хасане и Григории начинает строительство легендарной обители, который спустя века превратится в яблоко раздора двух христианских народов. В 2014 году овдовевшая Арзу-хатун стала правительницей средневекового албанского Хаченского княжества. И правительница продолжает на протяжении нескольких лет строительство комплекса-памятника, посвященного своей семье. Историки выдвигают версию, что стены храма расписывала сама Арзу-хатун вместе с дочерями.
На территории храма находятся развалины албанской базилики с деревянной крышей. Все еще стоит и незавершенная старинная церковь без купола. Комплекс украшает и Малая базилика, которая относится к более раннему периоду – началу христианизации Кавказской Албании. Возвышается и купольный храм – усыпальница в честь старшего сына Арзу-хатун - Хасана великого (почему-то армянские историки армянизировали и сына хатун с мусульманским именем Хасан! Так звали внука пророка Мухамеда. Но это не помешало армянским историкам выдать его за сына армянского христианского князя!).
Сама же княгиня увековечена в надписи: "Благодатью всемогущего бога-отца и единородного сына его Исуса Христа и дарением наисвятейшего духа я, покорная слуга Христова Арзу-Хатун, дочь князя-князей великого Курда и супруга владыки Атерка и всего Верхнего Хачена цареродича Вахтанга, с великим упованием построила святой собор на месте могилы мужа моего и детей моих — Хасана, первенца моего, и Григора, ушедшего к богу во младенчестве…"
Сохранившие во многом благодаря демократической национальной политики свою религиозно-национальную аутентичность прямые наследники, принесенной в жертву на алтарь армянского экспансионизма Кавказской Албании, удины задаются безответными вопросами. Переименовав после оккупации некогда маленькое село албанского Хаченского княжества, которое спустя века обретет тюркский топоним Кельбаджар, означающий крепость на реке, армянская общественная мысль стала убеждать в принадлежность и этого края мифической древней Армении. Но при этом армянские идеологи остаются беспомощными в поисках ответа на животрепещущий вопрос – почему же в этом «историческом армянском крае» согласно проведенной первой переписи населения в 1939 году проживало всего 42 армянина?! А в 1979 году в Кельбаджаре осталось всего-навсего трое армян. Хотя в это же время численность азербайджанского населения составляло около 6 тысяч жителей. Армянские историки объясняют эту метаморфозу деспотической политикой иранских шахов и большевистских лидеров, выселявших армян. Допустим, это так. Но почему же, в этом случае деспотичная порочная политика шахов, царей и первых секретарей не распространялась на другие части Карабахского региона? Армянских меликов никто не гнал! Армянские историки идут еще дальше, манипулируя общественным сознанием, оспаривая историческую правду лживыми и мнимыми фактами о массовом переселении курдов в период правления Надир-шаха. Но почему же согласно переписи населения от 1939 года в Кельбаджаре не проживало ни одного курда?! Одни тюрки! Почему?!.. Почему провалилась большевистская модель взращивания «искусственного красного Курдистана»?
Наиболее красноречивым ответом на армянскую полемику стала саркастическая реплика журналиста Максима Шевченко о премьер-министре Армении, который на обвинения в нарушении резолюций Совбеза ООН отвечал цитатами из Страбона и Геродота. Хотя Азербайджан готов отвечать Армении и на языке Пашиняна. Удины вернулись в Кавказскую Албанию на литургию!..