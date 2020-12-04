Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 05:20

Накануне 4 декабря впервые с апреля 1993 года представители албано-удинской христианской общины посетили и провели церковную службу в одном из знаковых символов наследия Албанской христианской культуры – монастыре Худавенг в Кельбаджарском районе. Вынужденное отступление – история вопроса Сразу же отметим, что армянские историки принимают азербайджанскую версию происхождения названия монастыря, при этом допуская и название Дадиванка. Хотя по мнению самих армянских историков и специалистов в области средневековой архитектуры, монастырь Худавенг (армяне трактует данную версию названия монастыря по своему - монастырь на холме) не является типичным для армянского зодчества. А удины уверены, что истинное название нетипичного для армянской храмовой архитектуры монастыря – Хотаванг. И до строительства Гандзасарского монастыря, Хотаванг являлся резиденцией албанских каталикосов. Хотя во многих армянских источниках указывается, что на открытии Гандзасарского монастыря присутствовал и албанский каталикос из Хотаванга.

Часть армянских историков и писателей отмечает в своих трудах, что по своему архитектурному стилю, в особенности кирпичным куполам Худавенг в большей степени отражает культурное наследие Кавказской Албании. С другой стороны, никто не отрицает, что после упадка и прекращения существования албанской государственности, албанская церковь вошла в каноническое единство с Армянской апостольской церковью, а в период царской России влилась в католикосат армянской церкви. Богослужение шло на древнем армянском языке, чем и объясняется наличие по сей день армянских надписей на стенах церквей монастырского комплекса. Хотя по версии представителей немецкой школы кавказоведов и исследователей албанской лингвистики (Шнирельман, Гипперт) до тринадцатого и даже четырнадцатого веков существовала и албанская письменность. При этом немецкие ученые ссылаются на средневекового армянского историка Хетума Патмича, утверждавшего о существовании албанской письменности (агванское письмо) в предполагаемый немецкими учеными период. Расшифрованные средневековые письма убеждают ученых с мировым именем, в том числе Илью Абуладзе – обнаружившего впервые албанский алфавит, и знаменитого грузинского лингвиста-кавказоведа Акакия Шанидзе в сходстве древнего албанского языка с современным удинским. Впоследствии ученые доказали, что языком древнего богослужения в Кавказской Албании был не армянский, а именно древний албанский язык, разработанный Вениамином-албанским. Удинские христиане, проживающие в Азербайджане, считаются прямыми наследниками кавказских албанцев. Еще в 2002 году представители малочисленной удинской общины – их пора вводить в красную книгу, ибо на сегодняшний день осталось всего лишь около 10 тысяч представителей этой единственной древнейшей народности Кавказской Албании, сохранившей национальную идентичность – обратились к Русской православной церкви с просьбой войти в состав РПЦ. Ведь в период свирепствующего армяно-азербайджанского кровавого противостояния само нахождение удин в составе Армянской Апостольской Церкви могло быть воспринято, как святотатство. А до начала XIX века все монастыри в Карабахе находились в ведении Албанской Апостольской Автокефальной Церкви. О чем писал в своих трудах легендарный армянский священнослужитель, проживавший в Шуше, Епископ Макар (в миру Геворг Бархударянц). Однако, методичное целенаправленное уничтожение албанско-монастырского института после упразднения Албанской церкви, служило заветной и судя по описаниям Геворга Бархударянца плохо скрываемой цели – нивелированию албанского наследия и его полной унификации с армянской культурой. Да и известный армянский писатель Раффи – современник албанцев в девятнадцатом веке писал о свободном своенравном духе карабахских албанцев… Который надо было укротить!

Справедливым историческим решением стало воссоздание в 2003 году албано-удинской христианской общины, после официального отказа русской православной церкви в церковном окормлении удин. В удинских церквях стали совершать православное богослужение. Лидером общины стал уроженец древнейшего албанского села Нидж, расположенного неподалеку от исторической столицы Кавказской Албании города Кабалы - Роберт Мобили. * * * И вот спустя несколько десятилетий Роберт Мобили вместе с православными священнослужителями из Бакинской Епархии Русской православной церкви прибыл в один из древнейших знаковых албанских храмов – Худавенг. Этот монастырь считается священным и для армян, поскольку как было отмечено в отступлении на протяжении веков происходила унификация Агуанских монастырей с армянскими, а также болезненный процесс армянизация лишенных государственности албанских христиан в Карабахе. К тому же, вынужденных после утери письменности и языка проводить богослужение на армянском языке и по канонам армянской церкви. Вот поэтому армяне и воспринимают албанское наследие своим. В Худавенге провели первое церковное православное богослужение. Во время литургии православные удины, следуя церковным правилам, вошли в святой храм с духовной радостью, помня, что сам Спаситель в минуты глубокой скорби албанского народа, обещал утешить. И возвращение величайшего христианского храма в Кельбаджаре его истинным настоятелям – проявление знака Божьего. Удины слушали церковное пение и молитвы, поставили свечи до начала богослужения, заказали поминание, приложились к иконам. Читали Евангелие, исполняя великое славословие на всенощной, и конечно же «Песнь Богородицы»…

Вынужденное отступление – армянка по имени Арзу-хатун! Православные удины исполняют «Песнь Богородицы» перед церковью Пресвятой Богородицы в комплексе Худавенга. Согласно легенде, монастырь на холме был построен над останками святого Елисея – одного из главных проповедников христианства в Кавказской Албании и ученика апостола Фаддея. Армяне убеждены в другой версии: там находятся мощи не Елисея, а Дадди – проповедника христианства в Армении. С первого века до нашей эры на месте Худавенга находился монастырь с разрушенным куполом, до тех пор пока супруга албанского княза Вахтанга Тагаворазна – княжна с тюркским именем Арзу-хатун (армяне так и не переименовали Арзу-хатун, но почему-то женщина с тюркским именем продолжает оставаться армянкой!) в память о своих погибших сыновьях – Хасане и Григории начинает строительство легендарной обители, который спустя века превратится в яблоко раздора двух христианских народов. В 2014 году овдовевшая Арзу-хатун стала правительницей средневекового албанского Хаченского княжества. И правительница продолжает на протяжении нескольких лет строительство комплекса-памятника, посвященного своей семье. Историки выдвигают версию, что стены храма расписывала сама Арзу-хатун вместе с дочерями. На территории храма находятся развалины албанской базилики с деревянной крышей. Все еще стоит и незавершенная старинная церковь без купола. Комплекс украшает и Малая базилика, которая относится к более раннему периоду – началу христианизации Кавказской Албании. Возвышается и купольный храм – усыпальница в честь старшего сына Арзу-хатун - Хасана великого (почему-то армянские историки армянизировали и сына хатун с мусульманским именем Хасан! Так звали внука пророка Мухамеда. Но это не помешало армянским историкам выдать его за сына армянского христианского князя!). Сама же княгиня увековечена в надписи: "Благодатью всемогущего бога-отца и единородного сына его Исуса Христа и дарением наисвятейшего духа я, покорная слуга Христова Арзу-Хатун, дочь князя-князей великого Курда и супруга владыки Атерка и всего Верхнего Хачена цареродича Вахтанга, с великим упованием построила святой собор на месте могилы мужа моего и детей моих — Хасана, первенца моего, и Григора, ушедшего к богу во младенчестве…"