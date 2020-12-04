Газета «Жоховурд» о новом решении армянской оппозиции

«Этот период должен был использоваться в Армении для организации внеочередных парламентских выборов. Можно сказать, что по плану «А» 16 партий, до конца марта и начала апреля в Армении предусматривается проведение новых выборов в НС.

Однако наши источники передают, что во время встречи с уже выдвинутым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном было заявлено о том, что невозможно за столь небольшой срок создать стабильность в Армении и провести выборы.

Было принято решение, что если в Армении будет создано правительство национального согласия, то премьер-министр должен будет организовать выборы через год. А Вазген Манукян должен будет отказаться от возглавляемой им партии «Национально-демократический союз» и вообще не участвовать в парламентских выборах. Сегодня, во время общегосударственного митинга на площади Свободы, Вазген Манукян должен будет представить подробности о том, как он представляет механизмы приведения страны в чувство: программы, которые он реализует за свой срок на посту премьер-министра», - пишет «Жоховурд».