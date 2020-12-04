Названы способы продлить жизнь на десять лет

Специалистами были проанализированы причины смерти и образы жизни пожилых мужчин и женщин в 11 европейских странах. В результате они пришли к выводу, что правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление спиртных напитков могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Американские ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет. Исследование опубликовано на сайте Национальной медицинской библиотеки США, пишет «Лента.ру».

Исследователи советуют придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снизит риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.

При отказе от курения и умеренном употреблении алкогольных напитков риск смерти снижается на 17-18 процентов, отметили ученые. Также положительное влияние на продолжительность жизни оказывает отсутствие стресса. По данным исследователей, у счастливых людей риск преждевременной смерти снижается почти на четыре процента.

Специалистами были изучены образы жизни 1507 мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами.

Ранее ученые Норвежского университета естественных и технических наук раскрыли, что интенсивные тренировки в течение пяти лет являются эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение. В программе приняли участие около семи тысяч добровольцев, чей возраст достигал 70-77 лет.