МВД: в общественных местах задержаны 18 пациентов с COVID-19

В Азербайджане вчера были задержаны еще 18 активных больных коронавирусом, которые без разрешения вышли из дома, сообщает пресс-служба МВД.

Они были задержаны в общественных местах: "13 из них были возвращены домой, 5 более тяжелых больных были помещены в клиники. В отношении 9 из задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана".

Напомним, что по состоянию на 4 декабря 2020 года в Азербайджане было выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом, 2566 человек вылечились, 41 скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 138 000 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 83 800 человек вылечились, 1 551 скончался, число активных больных - 52 649.