Новое назначение в ООО «Газахский цементный завод»

Для сведения отметим, что Геррманн Себастиян Мартин Михаэль родился 21 декабря 1964 года в Берлине.

В 1986–1990 годах в Берлинском университете прикладных наук обучался по специальности механическая инженерия, а в 1990–1992 годах - по специальности бизнес-инженерия.

С 1992 по 1996 год работал на руководящих должностях в немецкой компании Siemens, а с 2007 по 2009 год - в компании Holcim. В 2009-2011 годах продолжил карьеру в различных компаниях Швейцарии. В 2012-2017 годах работал участковым менеджером и на других должностях в компании Heidelberg Cement в России.

Геррманн Себастиян Мартин Михаэль начал деятельность на Газахском цементном заводе с 2017 года. В 2019-2020 годах продолжил работу руководителем проекта по увеличению продуктивности в производстве цемента на заводе на 1,5 млн тонн.

В другом назначении Сулейманов Вугар Фарман оглу со 2 декабря 2020 года был переведен с должности председателя правления ООО «Газахский цементный завод» на должность председателя Наблюдательного совета.

Эти назначения сыграют важную роль в расширении деятельности ООО «Газахский цементный завод» и достижении предприятием новых успехов.