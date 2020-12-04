Пашинян: «В 2016 году вопрос статуса Карабаха по предложению России был снят с повестки дня»

Напомним, что накануне экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью «5-му каналу» заявил, что руководство Армении своими неосторожными действиями и заявлениями сделало все, чтобы приблизить войну в Карабах е.

Как заявил Пашинян сегодня в ходе видеообращения, после неудач в войне все, кому не лень, пытается возложить на нынешние власти ответственность за ошибки, совершенные за последние 25 лет.

По его словам, в адрес властей звучат обвинения в том, что международное сообщество восприняло операции Азербайджана в Нагорном Карабахе как восстановление территориальной целостности страны. По его словам, эти обвинения звучат из уст человека, во времена правления которого международное сообщество на уровне документов обвиняло Армению в оккупации территорий Азербайджана, а он объяснял армянскому обществу, что в слове «оккупант» нет ничего опасного и страшного.

«Восприятие международного сообщества по Карабаху сформировалось не в 2020 году, а за 25 лет. Карабахский вопрос стал восприниматься как территориальный спор, и это стало большой проблемой. Армения стала восприниматься как страна-оккупант. Это произошло не в последние 2,5 года. За этот период как раз была попытка выйти из колдовского круга», – заявил Пашинян.

Глава правительства Армении задался вопросом, а когда у Еревана были успехи в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Пашинян сам обвинил прежние власти в дипломатическом провале, вкратце представив историю переговорного процесса.

В этом контексте он отметил, что «составление Мадридских принципов урегулирования на протяжении целого ряд лет представлялось как достижение в переговорном процессе, но, как оказалось, именно по этим принципам Карабах может получить независимость только с согласия Азербайджана».

Помимо этого, по словам Пашиняна, в ряде документов на протяжении многих лет говорилось об «оккупации семи районов», а власти Армении говорили о готовности отдать их, если Азербайджан не потребует большего.

С точки зрения главы правительства Армении, на дипломатический провал прежних властей указывает и то обстоятельство, что «международное сообщество не осудило действия Баку во время эскалации 2016 года в Карабахе».

«Дипломатический успех заключается в принятии предложений 2016 года, благодаря которым, по сути, из повестки был снят вопрос статуса Карабаха? Вы утверждаете, что у нас плохие отношения с Россией, а у вас хорошие. Тогда как получилось, что, по предложению нашего стратегического союзника, этот вопрос был снят с повестки? Вы же профессиональные дипломаты, как же вы допустили, что по итогам событий 2016 года Азербайджан не был наказан? Да потому, что вы пошли и послушно согласились с тем, что вам предложили. То есть легитимизировали право Азербайджана вести войну», - сказал Пашинян.