В Грузии антирекорд, в Армении более тысячи новых случаев COVID
За последние сутки в Грузии выявлено 5 450 случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает правительственный сайт StopCov.
В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 158 154, скончались за сутки 37 человек, общее число умерших - 1462.
За последние сутки в Армении выявлено 1267 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Общее число зараженных коронавирусом в Армении достигло 140 959. За последние сутки в Армении от COVID-19 умерли 32 человека, общее число умерших достигло 2 309 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.