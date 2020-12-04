Президент Армении тоже обратился к нации

Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан вести себя в рамках закона, а правоохранительные органы сдержанно реагировать на поведение митингующих, сообщает «Спутник-Армения».

Согласно информации, он также оправдал людей, которые задают вопросы действующей власти, по его словам, у каждого есть на это право.

«Мы должны восстановить атмосферу толерантности, взаимного уважения, объединить все положительные и жизненно важные качества нашего народа, превратить их в коллективную силу, которая будет залогом нашего дальнейшего успеха», - сказал президент Армении.

Напомним, что сегодня с обращением к народу выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.