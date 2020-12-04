В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых военные Азербайджана и Армении проводят встречу, чтобы обсудить расположение наблюдательных постов на государственной границе в Кельбаджарском районе, сообщает haqqin.az.

На видео видно, как армянский офицер на чистом азербайджанском языке выдвигает свои предложения по размещению постов. Он говорит азербайджанскому офицеру, что каждая из сторон может на своей территории устанавливать посты там, где решит.

В конце разговора армянский офицер пожимает руку азербайджанскому офицеру и говорит, что завтра они продолжат обсуждение: «Oldu qardaş, sabah görüşərik» («Есть, брат, завтра увидимся»).