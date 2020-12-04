Погибшим в Отечественной войне гражданским лицам присвоен статус шехида
В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне гражданским лицам присвоен статус шехида, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, Государственный фонд социальной защиты при министерстве обеспечил права, предусмотренные для членов семей шехидов. Так, 206 членам семей гражданских лиц, ставших шехидами в результате армянского террора, назначены месячные выплаты по различным видам социальных выплат.
Большинству из них в соответствии с их правами назначена президентская пенсия, а также пенсия (либо пособие). 196 из 206 лиц назначена президентская пенсия, помимо этого, дополнительно назначено пособие еще 151 человеку, 46 - назначены пенсии.