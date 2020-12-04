Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

В воскресенье, 6 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, умеренный северо-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Ночью в Баку и на Апшероне 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана переменные дожди, в горных и предгорных районах снег, местами сильный, в отдельных местах туман, умеренный восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 6-9 тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

На Апшероне завтра ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.