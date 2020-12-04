В Китае предупредили о распространении новых видов коронавируса

Газета The Guardian пишет, что, по словам Чжэнли, летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям, передает ТАСС.

Вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Она подчеркнула, что эти новые виды коронавирусной инфекции, в том числе родственные коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами КНР: «Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии».

Считается, что природным переносчиком коронавируса являются летучие мыши, однако Чжэнли заявила, что, вероятно, до того, как попасть к человеку, вирус передался промежуточному животному.

Пока неизвестно, какое именно животное стало промежуточным. Предполагают, что таким носителем могли стать панголины. В этом случае вирус мог передаться от летучих мышей панголинам за пределами Китая.

С точкой зрения Ши Чжэнли согласен вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс. Он считает, что SARS-CoV-2 мог оставаться в промежуточном носителе долгое время.