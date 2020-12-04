Партия Саргсяна зовет армян на новую войну против Азербайджана
Член Республиканской партии Армении, возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном, бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян на своей странице в Facebook распространил воззвание к армянским гражданам о необходимости свержения действующей власти и возобновления боевых действий против Азербайджана.
Согласно информации «Вестника Кавказа», Закарян призвал всех выйти сегодня на несогласованный митинг на Площади Свободы в центре Еревана против правительства Никола Пашиняна.
Необходимость митинговать он объяснил потребностью «каждому из нас решить проблему спасения собственного достоинства армянина», играя таким образом на националистической повестке, как это и делала всегда «партия войны». По мнению Закаряна и его руководства, «спасти собственное достоинство армянина» означает взяться за оружие и попытаться вновь вторгнуться на территорию Азербайджана.
Капитуляцию Армении, произошедшую в результате разгрома армянских оккупационных сил в Азербайджане, он назвал «униженной ситуацией», с которой не могут мириться армянские националисты, верящие в превосходство своего народа над всеми прочими.
«С 29 сентября по 9 ноября наш народ был организован, как кулак, против многочисленного врага. Наша армия не проиграла, воевала и погибла, воевала до последнего мгновения. Наша нация не пошла на поражение, но верила, что победит», - заявил экс-замминистра обороны, отвергнув таким образом задокументированные факты массового дезертирства армянских оккупантов, абсолютного хаоса в управлении войсками и снабжением, ежедневную ложь Минобороны и итоговое объективное поражение ВС Армении на поле боя.
Артак Закарян считает, что в капитуляции Армении виноват один лишь премьер-министр Никол Пашинян, признавший безнадежность положения оккупантов в ночь с 9 до 10 ноября, через сутки после официального объявления об освобождении самого труднодоступного укрепления в Карабахе – города Шуша. «Единственный автор поражения и национальной трагедии, военного хаоса и неорганизованного отступления, равнодушия и неопределенности – Никол, тот самый, которому мы так доверились», - написал Артак Закарян.
В связи с этим человек Кочаряна и Саргсяна, идеологов оккупации земли Азербайджана, призвал граждан «исправлять ошибки», а именно, «прекратить продажу национального достояния Николом и потребовать от него ответа за катастрофу», добавив, что тот «не имеет морального права управлять государством». Заключая, Закарян вновь позвал всех на Площадь Свободы.
Отметим, что 29 декабря нынешний президент Армении Армен Саркисян анонсировал новую войну с Азербайджаном.
«Мы построили армию из добровольцев, но в конце войны у нас была регулярная армия. На тот момент наша армия технологически была сильнее азербайджанской. В последующие годы Азербайджан потратил огромные деньги, чтобы стать сильнее, а мы все еще жили во славе прошлого, поэтому в этой войне у них были дроны, а у нас нет. Следующая война будет с участием искусственного интеллекта», - сказал Саркисян.
Напомним, что президент России Владимир Путин, комментируя возможность отказа армянской политической элиты от обязательства исполнения соглашения, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, открыто заявил – это было бы самоубийством для Армении.