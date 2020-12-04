ООН: Мир на грани гуманитарной катастрофы

В ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим, так как по всем показателям 2020 года мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время происходит экономический спад, и потребности удвоились", - отмечает Бизли, объяснив, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) ранее предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья.

Так, исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила, что чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Она утверждает, что будущее целого поколения под угрозой.

Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации.

Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил, в свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.

По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека.