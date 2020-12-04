Тер-Петросян предрекает Армении Гражданскую войну

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность в связи с накаляющейся борьбой за власть в стране. Об этом пресс-секретарь партии "Армянский национальный конгресс" Арман Мусинян сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Тер-Петросяна, вне зависимости от воли конфликтующих сторон, эта борьба из-за любой провокации может перерасти в гражданскую войну.

"Это станет концом не только для Карабаха, но и для армянской государственности. Первый президент вместе с тем надеется, что Никол Пашинян и Вазген Манукян, в полной мере осознавая эту опасность, приложат все усилия во избежание подобного хода событий", - говорится в сообщении.

Отметим, что 5 декабря в Армении в 15:00 запланирован общереспубликанский митинг оппозиционных сил, в ходе которого выступит кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване в ответ на подписание премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху. Оппозиция требует отставки Пашиняна, создания комитета спасения и изменения некоторых положений заявления.