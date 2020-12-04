Отдел спорта 15:27

В связи с освобождением территорий Азербайджана от армянской оккупации Федерация шахмат нашей страны направила письмо на имя президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, а также континентальным и 190 национальным федерациям. Обращение, под которым подписались руководство Федерации и все ведущие шахматисты Азербайджана, в том числе и уроженец ныне освобожденного Зангилана Шахрияр Мамедъяров, также будет адресовано в неспортивные международные организации.

В первой части письма рассказывается об истории конфликта между Азербайджаном и Арменией, почти 30-летней оккупации со стороны армянских вооруженных сил одной пятой части международно признанных территорий Азербайджана – Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов. «27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию армянской армии, а именно интенсивный обстрел позиций и населенных пунктов в прифронтовой зоне, вооруженные силы Азербайджана по приказу Верховного главнокомандующего перешли в контрнаступление, добившись больших успехов в разрешении конфликта, в урегулировании которого не было прогресса в течение почти 30 лет, - говорится в письме. - В результате 44-дневной контрнаступательной операции азербайджанские вооруженные силы при большой поддержке народа освободили оккупированные азербайджанские земли в соответствии с принципами международного права. Армянские оккупанты в ходе 44-дневной войны вероломно бомбили мирные города Гянджу, Мингячевир, Тертер и Барду, в результате чего погибли 94 мирных жителя. Также в результате ракетного удара ВС Армении по городу Нафталан, который находится вдали от боевых действий, погибли 14-летняя юная шахматистка Фидан Гурбанова и ее семья». В обращении указывается, что в результате заявления, подписанного 10 ноября президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, война завершилась, и конфликт был урегулирован дипломатическим путем - оккупированные районы возвращены Азербайджану. «Понятно, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана создает новую реальность в регионе, и все страны, включая Армению, это понимают. Не секрет, что Азербайджан всегда был толерантной страной, о чем свидетельствует представители большого количества народов, проживающих в нашей стране. Давайте вспомним, что армянские шахматисты в 2015 году принимали участие в Кубке мира в Баку и были свидетелями высокого гостеприимства азербайджанских организаторов».

Также приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил убежденность в том, что армяне и азербайджанцы смогут вместе жить в этих регионах. Война окончена, и для проживания армян на освобожденных территориях обеспечен высокий уровень безопасности. Напоминается, что глава государства заявил и о заинтересованности в установлении нормальных деловых отношений, еще раз подчеркнув, что у Азербайджана нет проблем с армянским народом. До сведения президента ФИДЕ и мировой шахматной общественности также была доведена информация о том, что в освобожденных городах шахматам всегда уделялось повышенное внимание. «К сожалению, многие школы, в которых шахматы наряду с другими видами спорта были очень популярны, во времена армянской оккупации были полностью уничтожены. Стоит отметить, что в Зангилане родился один из самых известных шахматистов мира, член сборной Азербайджана, 3-кратный чемпион Европы, экс-чемпион мира по рапиду Шахрияр Мамедъяров, занимающий в последние годы высокие позиции в рейтинге ФИДЕ. Также жительницами Зангиланского района были члены сборной Азербайджана, знаменитые гроссмейстеры, его сестры Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы.