Зангиланец Шахрияр Мамедъяров призывает осудить Левона Ароняна Письмо Азербайджана в ФИДЕ
В связи с освобождением территорий Азербайджана от армянской оккупации Федерация шахмат нашей страны направила письмо на имя президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, а также континентальным и 190 национальным федерациям.
Обращение, под которым подписались руководство Федерации и все ведущие шахматисты Азербайджана, в том числе и уроженец ныне освобожденного Зангилана Шахрияр Мамедъяров, также будет адресовано в неспортивные международные организации.
В первой части письма рассказывается об истории конфликта между Азербайджаном и Арменией, почти 30-летней оккупации со стороны армянских вооруженных сил одной пятой части международно признанных территорий Азербайджана – Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов.
«27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию армянской армии, а именно интенсивный обстрел позиций и населенных пунктов в прифронтовой зоне, вооруженные силы Азербайджана по приказу Верховного главнокомандующего перешли в контрнаступление, добившись больших успехов в разрешении конфликта, в урегулировании которого не было прогресса в течение почти 30 лет, - говорится в письме. - В результате 44-дневной контрнаступательной операции азербайджанские вооруженные силы при большой поддержке народа освободили оккупированные азербайджанские земли в соответствии с принципами международного права.
Армянские оккупанты в ходе 44-дневной войны вероломно бомбили мирные города Гянджу, Мингячевир, Тертер и Барду, в результате чего погибли 94 мирных жителя. Также в результате ракетного удара ВС Армении по городу Нафталан, который находится вдали от боевых действий, погибли 14-летняя юная шахматистка Фидан Гурбанова и ее семья».
В обращении указывается, что в результате заявления, подписанного 10 ноября президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, война завершилась, и конфликт был урегулирован дипломатическим путем - оккупированные районы возвращены Азербайджану.
«Понятно, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана создает новую реальность в регионе, и все страны, включая Армению, это понимают. Не секрет, что Азербайджан всегда был толерантной страной, о чем свидетельствует представители большого количества народов, проживающих в нашей стране. Давайте вспомним, что армянские шахматисты в 2015 году принимали участие в Кубке мира в Баку и были свидетелями высокого гостеприимства азербайджанских организаторов».
Также приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил убежденность в том, что армяне и азербайджанцы смогут вместе жить в этих регионах. Война окончена, и для проживания армян на освобожденных территориях обеспечен высокий уровень безопасности. Напоминается, что глава государства заявил и о заинтересованности в установлении нормальных деловых отношений, еще раз подчеркнув, что у Азербайджана нет проблем с армянским народом.
До сведения президента ФИДЕ и мировой шахматной общественности также была доведена информация о том, что в освобожденных городах шахматам всегда уделялось повышенное внимание.
«К сожалению, многие школы, в которых шахматы наряду с другими видами спорта были очень популярны, во времена армянской оккупации были полностью уничтожены. Стоит отметить, что в Зангилане родился один из самых известных шахматистов мира, член сборной Азербайджана, 3-кратный чемпион Европы, экс-чемпион мира по рапиду Шахрияр Мамедъяров, занимающий в последние годы высокие позиции в рейтинге ФИДЕ. Также жительницами Зангиланского района были члены сборной Азербайджана, знаменитые гроссмейстеры, его сестры Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы.
В освобожденных от оккупации Губадлинском и Кельбаджарском районах тоже существовала сильная шахматная школа. Гроссмейстеры ФИДЕ братья Сархан и Логман Гулиевы были жителями Губадлинского района. К сожалению, шахматные школы, действующие в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, были полностью разрушены в результате оккупации.
Задумайтесь, сколько талантливых шахматистов могло родиться на этих территориях, если бы не было армянской оккупации. 30-летнюю оккупацию мировое шахматное сообщество должно рассматривать как потерянный период.
Конечно, теперь жизнь на освобожденных территориях вернется в нормальное русло. Как и другие сферы общественной жизни, шахматы будут возрождены, и будут построены и введены в эксплуатацию школы для популяризации и изучения этого вида спорта. Азербайджанский народ живет этой решимостью».
В письме затронута также тема агрессивной риторики некоторых армянских шахматистов, которые своими заявлениями демонстрируют поддержку сепаратизма.
«К сожалению, к ним примкнул гроссмейстер ФИДЕ Левон Аронян, который во время военных действий поддерживал политику агрессии и сепаратизма. Напоминая, что спорт далек от политики, мы призываем мировое шахматное сообщество не поддерживать подобные призывы или заявления, противоречащие принципам спорта, а решительно осуждать их. Мы убеждены, что борьба шахматистов должна вестись за шахматной доской, а не на политической арене».
В заключение говорится о том, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена благодаря храбрости наших солдат, претворивших в жизнь содержание четырех резолюций, принятых Совбезом ООН.
«Сейчас время сотрудничества в регионе, а не конфронтации. Каждый шахматист должен выполнить свою миссию, и мировое шахматное сообщество должно внести свой вклад в этот благородный процесс», - написано в письме.