Сотрудник ЗАО AzeriMed Илькин Агакишиев возвысился до вершины шехидства

В связи с объявленной на территории Азербайджанской Республики частичной мобилизацией к призыву в армейские отряды военнослужащих в запасе и специалистов в различных категориях организованно и с высоким боевым духом присоединились и сотрудники ЗАО AzeriMed. За короткое время из разных отделов компании, в целом 48 сотрудников как добровольцы, так и призывники, мобилизовавшись, отправились в армейские отряды и воинские части.

Как дорогой сотрудник, как солдат, сын Родины ты будешь жить в наших сердцах и нашей памяти всегда!

С находящимися на поле боя, участвующими в боевых действиях сотрудниками ЗАО AzeriMed компания постоянно держала связь, заботилась и старалась помочь их семьям и близким. Данная тенденция продолжается и в послевоенный период. Радостная весть, полученная от каждого сотрудника, дарила нам чувство гордости и восторга.

Однако война не без потерь...

Илькин - один из лучших сотрудников ЗАО AzeriMed, который с первых же дней начавшихся боев был призван в армию. После окончания войны от него не было никаких вестей. Родной ему коллектив, его семья и близкие ждали вестей об Илькине каждый час, каждый день. Однако известие об Илькине, пришедшее 27 ноября, опечалило всех сотрудников компании.

Илькин Агакишиев участвовал в тяжелых боях за Родину и возвысился до вершины шехидства. Илькин всегда будет жить в сердце коллектива как дорогой, родной, мужественный и храбрый сотрудник ЗАО AzeriMed.

Храни тебя Аллах!

Да упокоит Аллах твою душу, Илькин!

Коллектив ЗАО AzeriMed гордится тобой!