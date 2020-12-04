В Ереване началось шествие к резиденции Пашиняна

Общенациональный митинг «Движения по спасению родины» с требованием отставки Никола Пашиняна подошел к концу, началось шествие к правительственному особняку Никола Пашиняна, сообщает «Новости-Армения».

«Так как Никол крайне напуган заявлениями на митинге, так как по привычке он даже не работал более положенных рабочих часов и 2.5 года наслаждается отдыхом на дачах в конце недели, мы передадим наше требование об уходе непосредственно у его правительственной дачи, чтобы он намотал на ус и понял, что родина его не хочет», - заявил Гегам Манукян.

Участники митинга собираются представить Николу Пашиняну четкие условия и конечный срок. Шествие возглавляют руководители политических сил во главе с кандидатом на пост премьер-министра Армении от Движения по спасению Родины Вазгеном Манукяном.