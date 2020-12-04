Хулуси Акар: Эффективность турецкого оружия была доказана в Карабахе

Акар отметил, что ряд турецких компаний, в том числе TUSAŞ, обеспечивающий нужды ВС Турции, сегодня входят в ТОП-100 мировых гигантов оборонной промышленности, и таким образом превратились в гордость турецкого народа.

Героическая армия Азербайджана с огромным успехом завершила операцию по обеспечению своей территориальной целостности, в ходе которой использовала и наше отечественное вооружение. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на церемонии открытия Центра разработки первого отечественного двигателя для вертолетов TEİ-TS1400, в режиме видеоконференции, сообщает «Анадолу».

Министр подчеркнул, что главной целью после интеграции двигателя и сертификаций является начало серийного производства турецких вертолетов GÖKBEY в кратчайшие сроки.

Акар выразил уверенность в том, что TUSAŞ так же успешно реализует проект производства отечественного истребителя.

По словам министра, сегодня турецкая армия использует на поле боя оружие, транспортные средства и боеприпасы отечественного производства, и добивается огромных успехов.

«Эффективность вооружения турецкого производства также была доказана в ходе операции по освобождению Карабаха от оккупантов, проводимой нашими азербайджанскими собратьями. Героическая армия Азербайджана с большим успехом завершила операцию по восстановлению своей территориальной целостности, за 44 дня освободила Карабах от 30-летней армянской оккупации. Наши системы вооружения внесли свой вклад в это правое дело. Сегодня весь мир говорит о ключевом влиянии наших систем вооружения на ход войны», - сказал Акар.

Министр подчеркнул, что Турция сегодня достигла огромного успеха в сфере оборонной промышленности.

«Сегодня все мы – частный и государственный сектор, фонды и университеты, под лидерством президента Эрдогана продолжаем трудиться для сильной оборонной промышленности и сильной армии. Мы разрабатываем многочисленные модели сотрудничества с частным сектором. Целью является в кратчайший срок обеспечить нужды нашей армии», - сказал министр.

«Если бы не динамичность частного сектора, мы не смогли бы произвести ударные и другие БПЛА, а также ряд другой продукции. Также мы могли бы пережить множество трудностей в вопросе сохранения национальных ценностей, что является нашим тысячелетним наследием», - сказал Акар.

Министр подчеркнул, что ВС Турции и впредь продолжат служить во благо народа, вооружившись самым высокотехнологичным оружием отечественного производства.

«Пусть никто не сомневается в этом», - сказал в завершении министр.