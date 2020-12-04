Турецкие военные слишком близко подошли к Нагорному Карабаху

Фархад Мамедов, отдел информации 17:56

Россия и Турция после подписания 9 ноября соглашения о прекращении огня, которое завершило вторую Карабахскую войну, начавшуюся 27 сентября и длившуюся 44 дня, договорились о создании Совместного центра в Нагорном Карабахе для наблюдения за ситуацией. Несмотря на то, что соглашение между Турцией и Россией о создании Совместного турецко-российского центра было подписано 11 ноября, по этому вопросу не было принято никаких мер, поскольку продолжались обсуждения деталей.

Переговоры о центре завершились 1 декабря. После того, как заместители министров обороны двух стран (России и Турции) подписали договор, начался процесс создания центра. После соглашения о прекращении огня, которое положило конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе, турецкая и российская стороны сделали разные заявления по этому поводу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статья 5 Соглашения о прекращении огня включает в себя место Турции в «миротворческом центре» наряду с Россией. Подобные заявления поступили и от Анкары. Однако в поступающих заявлениях говорится, что переговоры продолжаются, и не говорится о том, как турецкие солдаты будут участвовать в регионе. Москва же, пока продолжались переговоры, настаивала на том, чтобы «турецких солдат в поле не было». В статье 5 заявления говорится, в целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Итак, что известно о турецко-российском Совместном центре, который будет создан в соответствии со статьей 5 Соглашения о прекращении огня? В заявлении Министерства национальной обороны Турции от 1 декабря говорится, что «переговоры о технических деталях, касающихся принципов создания и задач совместного турецко-российского Центра, завершены, и подписан меморандум. Продолжаются необходимые работы для активации центра в кратчайшие сроки». Министр национальной обороны Хулуси Акар, который дал интервью на следующий день, сказал: «нет никаких письменных препятствий для создания там Совместного центра наблюдения. Сейчас ведется строительство места. Наши друзья начнут действовать там очень скоро и постараются сохранить перемирие», - сказал он. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также планирует посетить Баку 9 и 10 декабря. Как сообщили Би-би-си азербайджанские чиновники, этот визит совпадает с запланированной датой ввода центра в эксплуатацию.

Где будет располагаться турецко-российский Совместный центр? Президент Турции сказал, что «этот центр будет создан на освобожденных от оккупации землях Азербайджана», но сказал, что «более точное место определит Азербайджан». В Кремле подчеркнули, что этот центр не будет находиться в Нагорном Карабахе и турецкие солдаты не будут действовать на территории. Поскольку эти вопросы стали причиной спора между Турцией и Россией, его обсуждение длилось около месяца. В сообщении Русской службы Би-би-си, полученном от российских источников, говорится, что центр будет расположен «очень близко» к Нагорному Карабаху и в регионе, напрямую связанном с Азербайджаном. Ранее также сообщалось, что здание, которое также использовалось в качестве военной базы, но было повреждено в столкновениях, будет восстановлено и использовано в качестве административного здания центра. Два азербайджанских чиновника в интервью Би-би-си сообщили, что «в обсуждениях Гянджа и Барда вышли на передний план, но Турция протестовала против Гянджи, расположенной на некотором расстоянии от Нагорного Карабаха, поэтому центр планируется создать в Барде, расположенной в 15 километрах от Нагорного Карабаха». Но это не тот регион, над которым в недавнем конфликте, как сказал президент Эрдоган, восстановил контроль Азербайджан. Турецкие военные источники также не подтвердили эту информацию. «Местоположение центра не может быть раскрыто в соответствии с условиями соглашения», - сказали те же источники.

Какова будет роль турецкого солдата? Опять же, в соответствии с условиями договора, обе стороны воздерживаются от предоставления подробной информации по этому вопросу в своих официальных заявлениях. Однако российские источники в сфере безопасности заявляют, что этот центр будет работать год, а Анкара и Баку заявили, что в соглашении нет ограничений по времени. Будут ли турецкие солдаты действовать в регионе, является наиболее важным вопросом повестки дня с 11 ноября, когда начались переговоры. В то время как Анкара ставит этот вопрос на повестку дня как предмет компромисса, Москва настаивает на том, чтобы турецкие солдаты не привлекались на территорию для совместного патрулирования. Хотя детали соглашения не разглашаются, по словам одного российского чиновника по вопросам безопасности, русские не отступили в этом вопросе и договорились, что турецкие солдаты будут служить только в штабе. Комментируя Би-би-си-Турции, чиновник Администрации президента Азербайджана заявил, что турецкие солдаты не будут нести патрульную службу, не будут нести общую охрану в регионе, а будут служить в центре, а вместе с российскими солдатами будут наблюдать, как соблюдаются условия прекращения огня с использованием «технологических возможностей и беспилотных летательных аппаратов». Он также сказал, что турецкие и российские офицеры из этого центра будут следить за разоружением вооруженных армянских группировок в пределах Нагорного Карабаха.