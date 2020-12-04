Продолжается подготовка к посвященному Победе в Отечественной войне военному параду, который пройдет 10 декабря.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, в военном параде, который пройдет на площади Азадлыг, будут задействованы более 3000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет продемонстрирована часть военной техники противника, взятая Азербайджанской Армией в качестве трофея в ходе Отечественной войны.