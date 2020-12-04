Эрдоган: В небе над Карабахом реют флаги со звездой и полумесяцем

Благодаря героизму наших азербайджанских героев, над небом Карабаха развевается флаг со звездой и полумесяцем. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на церемонии открытия дороги Сарыгамыш-Хорасан в Турции, сообщает «Анадолу».

«Азербайджан не посягал ни на чью землю, ни на кого не нападал. Он освободил свои земли, которые, несмотря на решения ООН и ОБСЕ, были под оккупацией в течение 30 лет. И это осуществлялось в рамках закона, а не как поступали армяне, которые обстреливали места проживания мирного населения», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что победа, одержанная в Карабахе, была справедливой как с точки зрения международного права, так и с дипломатической и военной точек зрения.