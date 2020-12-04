На видео с акций видно, как участники протестов начали громить витрины, окна, строить баррикады, а также пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения.

На акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже начались погромы. Как сообщает РИА Новости, с криками "Все ненавидят полицию", протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ.

Погромщики подожгли как минимум три машины в Париже, видны огромное пламя и клубы чёрного дыма.

Все происходит на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна участников акции протеста против закона о глобальной безопасности. На место прибыли пожарные машины.

Нацсобрание 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24 статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Статья вызвала недовольство журналистских профсоюзов, которые опасаются, что это нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В нижней палате французского парламента решили переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации. Верхняя палата парламента, Сенат, рассмотрит законопроект в январе.

Сегодняшнее шествие двигалось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 обстановка начала обостряться.

В этот раз на митинге в Париже мобилизовано большое число полицейских и жандармов — ощутимо больше, чем в прошлую субботу. Сегодня протесты проходят и в других городах Франции. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.