Армянские солдаты, которые считались пропавшими без вести, укрываются в лесу и несколько дней назад вышли на связь. Об этом сообщила депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, пишет «Новости-Армении».

На своей странице в Facebook Зограбян написала, что постоянно встречается и общается с родителями пропавших без вести солдат, у которых есть доказательства, что их сыновья живы и находятся предположительно в окрестностях села Ванк Гадрутского района.

«Мать Давида Адумяна, одного из пропавших без вести солдат, уверяет, что около 8 дней назад наши солдаты, укрывшиеся в лесу, смогли дозвониться по номеру 911 в Карабахе и сказали, что находятся в лесу и нуждаются в помощи. В Интернете уже два дня распространяется видео, из которого можно предположить, что у нас действительно есть солдаты, попавшие в окружение в лесах и которым срочно нужна помощь», - сообщила Зограбян.

По ее словам, Виталий Баласанян, с которым Зограбян также беседовала по этому вопросу, сообщил, что поисковые работы уже начались и обсуждались с главой российских миротворцев Рустамом Мурадовым.

Как считает депутат, обращаться по данным вопросам к правительству Армении «бессмысленно», так как в стране «царит анархия».