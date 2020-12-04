2020 год назван худшим в истории

На обложке нового номера, которой издание поделилось в Twitter, крупные цифры "2020" перечеркнуты красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год из всех".

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории для ныне живущих, сравнив его с годами во время двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.

Статью с соответствующим названием написала для журнала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большинство из ныне живущих не сталкивались с настолько "ужасным годом".

"Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 миллиона человек по всему миру", - пишет Зачарек.

Автор статьи при этом отмечает, что в истории США и всего мира были годы и похуже, чем 2020, однако это было в далеком прошлом и в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа и Великой депрессии.