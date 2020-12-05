В Ереване оппозиция не смогла собрать на митинг даже 9 тысяч человек

Число участников акции протеста, проведенной сегодня 16 оппозиционными партиями в Ереване, не может превышать 9 тысяч человек. Об этом пишут пользователи армянского сегмента социальных сетей, передает «Вестник Кавказа».

По их данным, площадь Свободы, на которой проходил митинг, вмещает не более 9 тысяч человек. Если же судить по фотографиям, во время акции, о которой армянские СМИ сегодня писали как о «многотысячной», площадь была заполнена далеко не на 100%. Пользователи оценили численность демонстрации примерно в 4,5 тысячи человек.

Это означает, что даже в выходной день ни одна из 16 оппозиционных партий не смогла собрать хотя бы тысячу сторонников.

Напомним, ранее армянская оппозиция выдвинула единого кандидата в премьер-министры на переходный период, им стал Вазген Манукян.