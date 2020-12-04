В Великобритании за сутки коронавирусом заразились свыше 15 тысяч человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 15,5 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Днем ранее выявили 16,2 тыс. случаев. В среднем за последнюю неделю в королевстве заражались 14,3 тыс. человек за сутки. Всего в стране заболели 1,7 млн человек.

В Великобритании скончались 61 тыс. человек, что является самым большим показателем в Европе.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.