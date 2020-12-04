Но те, кто, прослушав интервью Кочаряна, воскликнули: «Вот она правда, все верно Роберт-джан сказал! Не оскудела Армения умными политиками», - явно поторопились с выводами. Во-первых, интервью Кочаряна – отнюдь не исповедь на заданную тему, а четко выверенный шаг большой интриги, о чем немного ниже.

Экс-президент в своем интервью говорил много, говорил смачно: «Наши власти – осознанно или неосознанно – сделали все возможное для того, чтобы сделать эту войну неизбежной… Горькая истина заключается в том, что так называемая власть народа поставила на колени собственный народ… Эта операция проводилась по прямому распоряжению премьер-министра и стала самым большим провалом армянских сил за всю эту войну. В результате этой операции был разгромлен действовавший на юге армейский корпус и степанакертский полк. Попросту – был разгромлен…»

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что, если бы он был у власти, на месте премьер-министра Пашиняна, президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда бы не начал войну.

А во-вторых, говорить очевидные вещи – отнюдь не признак ума. Делать верные выводы из произошедшего – вот способность политика, а его-то как раз в этом интервью не наблюдается. Вот только два весьма показательных отрывка. Первый - «Мы были в состоянии не проиграть в этой войне».

А с чего бы вдруг? В этой войне выиграла экономика Азербайджана, его стратегия военного строительства и переоснащения армии, дипломатия Баку, политическая воля президента Ильхама Алиева, высокий уровень патриотической мобилизации масс, которая тоже не из воздуха возникает, а как обусловленая доверием народа к действующей власти.

По этим параметрам – экономика, военно-промышленный комплекс и военно-техническое сотрудничество, дипломатия, политическая воля – Армения просто не могла не проиграть. И пусть патриотизма там было в избытке, но таков уж наш циничный мир – в схватке десяти плохо вооруженных провинциальных патриотов с беспилотником всегда выигрывает именно беспилотник.

И если Кочарян не понимает этих азов, того, что поражение Армении было обусловлено вполне объективными причинами, от экономических до дипломатических, то это весьма печально. И не столько для него лично, сколько для его страны.

Второй момент: «Если бы я был лидером, то войны не было бы. Не было бы дипломатических идиотизмов… При мне Алиев не решился бы начать войну». Похоже, Кочарян живет в каком-то фэнтезийном мире, в сказочной стране Глюкании, где правители объявляют войну тогда, когда им заблагорассудится.

Вынуждены его разочаровать – войны начинаются тогда, когда одна из сторон считает, что для этого в благоприятной конфигурации сложились все объективные предпосылки: мир воспримет благосклонно, союзники не подведут, армия готова, экономика в нормальном состоянии, а сама война будет встречена в обществе с энтузиазмом.

Так что рассуждения о том, решился бы или нет Ильхам Алиев начать войну, сиди Кочарян в Ереване, со стороны экс-президента – чистой воды разговоры «в пользу бедных». Подобные заявления выставляют Кочаряна полным идиотом в глазах внешнего мира, он это понимает – но, тем не менее, всю эту ахинею произносит.

Поскольку здесь-то и закручивается интрига. Суть того, что говорит экс-президент, можно уместить в одной фразе: если бы не Пашинян, ничего бы подобного с Арменией не произошло. Весь армянский истеблишмент, все политические кланы и группировки, все армянские «клубы по интересам» - все они ни при чем, все они – в белом, а потешный Никол Пашинян и есть корень всех бед Армении. Уберем его – и расцветет страна!

Кочарян в своем интервью вдалбливает эту мысль армянам и даже пытается донести ее до Москвы: «Только одна страна может помочь нам в этом, и это Россия». Нынешние власти не смогут улучшить отношения с ней, а вот те, кто придет им на смену – сумеют это сделать. И даже более того - решат вопрос о новой форме интеграции с Россией. Только пусть Москва даст денег, газ, продовольствие и оружие.