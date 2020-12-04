Мэтью Брайза: «Я слышал, что в Азербайджане будет размещен дополнительный контингент турецких войск»

По словам Мэтью Брайзы, в 2014 году во время аннексии украинских территорий именно Джо Байден разработал первую стратегию санкций против России.

«Президент Дональд Трамп не интересовался Южным Кавказом. У него не было стратегии в отношении какого-либо региона мира, кроме максимального давления на Иран и Венесуэлу. Я думаю, что подход президента Байдена к Южному Кавказу будет традиционным. Возможно, он может быть более активным, чем президент Обама. Потому что на фоне политики «обнуления» Обамы у США было меньше возможностей для влияния, чем во время моего сопредседательства в Минской группе или во времена президента Джорджа Буша-младшего, когда я был чиновником Госдепартамента», - сказал экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в интервью haqqin.az.

«У Байдена есть плановая и стратегически ориентированная логика, и я верю, что он понимает стратегическое значение Южного Кавказа. Война в Карабахе закончилась недавно, но в то же время Байден победил на выборах. И Карабах находится в центре внимания президента Байдена и госсекретаря», - сказал Мэтью Брайза.

Экс-сопредседатель Минской группы и бывший посол США в Азербайджане дал оценку и стратегическому духу турецко-азербайджанских отношений: «Предоставление Турцией Азербайджану качественно нового уровня военной поддержки, военное участие в конфликтах в Ливии и Сирии были, по словам Макрона, агрессивными и подрывающими региональную стабильность действиями. Хотя это совершенно неправильная и глупая характеристика. Очевидно, что Турция завоевала право на участие в мирном процессе после напряженных обсуждений с Россией. Пока неясно, на каком уровне будет участие Турции, будут ли другие ее войска, кроме военных сотрудников в Совместном центре мониторинга с российскими миротворцами.

Я слышал в Турции, что в Азербайджане будут дополнительно находиться турецкие военные силы, и это меняет геостратегическую реальность. Вторая армия НАТО будет в Азербайджане, и Россия не возражает против этого. Такого прежде никогда не было. В последний раз турецкие войска были размещены на Южном Кавказе в 1796 году», - сказал бывший сопредседатель, добавив, что через нахчыванский коридор, который будет проложен через Армению в Азербайджан, Турция получила сухопутный транзитный путь на своей территории, а также территории, которая находится под управлением Азербайджана, что является большой геополитической выгодой для Турции.

М.Брайза также не верит в перспективу возобновления боевых действий: «Я не верю в возобновление войны, потому что у Армении нет перспектив после отступления из 7 районов, окружающих Нагорный Карабах, и освобождения Азербайджаном Шуши. У Армении не осталось возможностей для ведения войны с Азербайджаном. Армянская армия уничтожена, и, таким образом, соглашение останется в силе», - считает экс-дипломат.

Вместе с этим М.Брайза не верит в перспективу и Минской группы ОБСЕ: «Одно я могу сказать уверенно – у Минской группы ОБСЕ больше не осталось никаких функций и на это есть несколько причин.

Во-первых, Россия подписала 10 ноября соглашение без участия США и Франции. Во-вторых, Минская группа выполнила большую часть своей миссии в январе 2009 года, сформулировав принципы урегулирования, согласованные с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и тогдашним президентом Армении Сержем Саркисяном. По сути, эта концепция с некоторыми изменениями стала форматом для трехстороннего соглашения», - сказал Мэтю Брайза.

Более того, Брайза считает, что нет никакой вероятности изменения статуса в Нагорном Карабахе: «На мой взгляд, в будущем могут состояться переговоры о правовом статусе Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Франции заявил, что переговоры состоятся в будущем, и если эти переговоры действительно состоятся, то они пройдут под эгидой Минской группы.

Однако, вряд ли потерявшее доверие в силу своей односторонней позиции Франция, открыто поддержавшая Армению, может продолжить миссию международного посредника», - резюмирует Мэтью Брайза.